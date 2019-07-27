Чемпионский болид: сын Шумахера сел за руль Ferrari отца

Сын гонщика Михаэля Шумахера Мик сел за руль чемпионского болида отца и провел показательные заезды. Они проходили на трассе «Хоккенхаймринг». Видео опубликовали на странице «Формулы-1» в Instagram.

На этом Ferrari Шумахер-старший выиграл седьмой в своей карьере чемпионат «Формулы-1».

Напомним, сейчас легендарный гонщик восстанавливается после черепно-мозговой травмы. Ее Шумахер получил во время отпуска в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах.