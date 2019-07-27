В доме полузащитника «Арсенала» обнаружен труп

Отец полузащитника лондонского «Арсенала» Мохамеда Эль-Ненни нашел в строящемся загородном доме его сына неизвестный труп. Он позвонил в полицию и рассказал о происшествии.

Стражи порядка начали расследование, они хотят установить личность погибшего и обстоятельства его смерти, пишет портал 24.ae. Других подробностей пока не сообщается.

Эль-Ненни выступает за «Арсенал», в который перешел из швейцарского «Базеля», с января 2016 года. В минувшем сезоне 25-летний египтянин провел восемь матчей за лондонскую команду в английской Премьер-лиге и сделал одну голевую передачу.

Накануне, 26 июля, в Лондоне произошло нападение на двух футболистов «Арсенала» Месута Озила и Сеяда Колашинаца. Двое мужчин в шлемах и на скутерах подъехали к Mercedes G-Class, в котором находились игроки и попытались открыть дверь, но Колашинац выскочил на улицу и прогнал нападавших. Никто из спортсменов не пострадал.