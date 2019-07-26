Аргентинский боксер скончался в 23 года после боя

Аргентинский боксер Уго Сантильян скончался после проведения боя 25 июля. Ему было 23 года.

Спортсмен боксировал на ринге с Эдуардо Абреу, бой закончился ничьей. Уже во время объявления результатов Сантильяну стало плохо, его поддерживали с двух сторон.

После оглашения итогов аргентинец потерял сознание в углу ринга. Врачи пытались помочь ему и надели кислородную маску, однако это не спасло спортсмена.

Сантильяна госпитализировали, позже он впал в кому. Оказалось, что у него произошел отек головного мозга, и через некоторое время он умер, не приходя в сознание, пишет The Guardian.

Мир российского бокса также на этой неделе понес потери. 22 июля скоропостижно умер череповецкий спортсмен Артем Игнатьев, причина смерти пока не раскрывается. А 23 июля скончался боксер Максим Дадашев, переживший во время боя с Субриэлем Матиасом инсульт.