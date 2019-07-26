Посольство РФ направило в Госдеп ноту из-за проблем с визой теннисистки Кузнецовой

Российские дипломаты в США назвали теннисистку Светлану Кузнецову очередной жертвой «затянувшихся административных процедур» при получении американской визы. В посольстве России в США возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США.

«Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий», - сообщается на странице посольства России в США в Facebook.

Напомним, ранее стало известно, что Светлана Кузнецова вынуждена была сняться с турнира в Вашингтоне, так как ей впервые за всю ее карьеру не удалось вовремя получить американскую визу.

Светлана сообщила в Instagram, что не сможет поехать в США и защитить свой титул победительницы турнира Citi Open, который она выигрывала дважды - в 2014 и в 2018 годах. Состязание будет проходить с 27 июля по 4 августа.