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Посольство РФ направило в Госдеп ноту из-за проблем с визой теннисистки Кузнецовой

Валентина Пескова
03:01 26.07.2019
Российская теннисистка не сможет принять участие в турнире Citi Open, стартующем в ближайшие выходные в Вашингтоне.
Посольство РФ направило в Госдеп ноту из-за проблем с визой теннисистки Кузнецовой
© Фото: AFP7 ZUMAPRESS.com Globallookpress

Российские дипломаты в США назвали теннисистку Светлану Кузнецову очередной жертвой «затянувшихся административных процедур» при получении американской визы. В посольстве России в США возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США.  

«Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий», - сообщается на странице посольства России в США в Facebook.

Напомним, ранее стало известно, что Светлана Кузнецова вынуждена была сняться с турнира в Вашингтоне, так как ей впервые за всю ее карьеру не удалось вовремя получить американскую визу.

Светлана сообщила в Instagram, что не сможет поехать в США и защитить свой титул победительницы турнира Citi Open, который она выигрывала дважды - в 2014 и в 2018 годах. Состязание будет проходить с 27 июля по 4 августа.

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