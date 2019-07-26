Федерация бокса России подаст в суд на организаторов боя Дадашева

Федерация бокса России планирует подать в суд на организаторов боя боксера Максима Дадашева с Субриэлем Матиасом, после которого российский спортсмен скончался.

В Атлетическую комиссию штата Мэриленд направили письмо с претензией и запросили информацию о готовности к бою, после получения ответа будут формировать иск. Об этом «Звезде» сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Кроме того, он озвучил перечень претензий к организаторам.

«Первое - это медицинское нарушение, по поводу предоставления документов перед боем. Об их подлинности. Они обязаны были их проверить. Потом, неоказание первой медицинской помощи на ринге. Носилки должны были быть на месте. Там очень много моментов», - сказал Кремлев.

Кроме того, Умар Кремлев отметил, что после боя спортсмена повели пешком, подчеркнув, что это недопустимо по правилам Международной федерации бокса.

Максим Дадашев умер в больнице 23 июля. Его туда доставили после боя с Субриэлем Матиасом. Бой остановил тренер Дадашева, когда 28-летний спортсмен начал пропускать слишком много ударов.