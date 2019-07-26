Пловец Рылов выиграл дистанцию 200 м на спине на чемпионате мира

Россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Южной Корее. 22-летний спортсмен стал лучшим на дистанции 200 метров на спине, преодолев дистанцию за 1 минуту 53,40 секунды. Серебро получил американец Райан Мерфи, бронзу - британец Люк Гринбанк.

После завершения заплыва российский спортсмен заявил, что недоволен своим выступлением. По его мнению, он показывает такое время на дистанции 200 метров уже три года.

«Даже сейчас я не улучшил его на пару сотых и не поставил свой личный рекорд. Да, я выиграл, но спорт строится на прогрессе, а не на победах», - передает слова Рылова ТАСС.

Золото стало третьей медалью спортсмена на соревнованиях в Кванджу.

Еще две золотые медали в копилку российской команды принесли Антон Чупков и Юлия Ефимова. Чупков не только стал победителем дистанции 200 метров брассом, но и установил мировой рекорд. Юфимова взяла золото в заплыве на 200 метров брассом и стала шестикратной чемпионкой мира.