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Россиянин Чупков взял золото ЧМ с мировым рекордом

Александра Романовская
16:42 26.07.2019
Пловец Антон Чупков одержал победу на дистанции в 200 метров брассом.
Россиянин Чупков взял золото ЧМ с мировым рекордом
© Фото: Andrea Masini, Deepbluemedia, Globallookpress

Российский пловец Антон Чупков выиграл золотую медаль чемпионата мира-2019, который проходит в корейском Кванжу, установив при этом мировой рекорд.  Он показал результат в 2 минуты 06,12 секунд.

Серебро досталось Мэттью Уилсону из Австралии, а бронза - Иппэйю Ватанабе, который представлял Японию, пишет «СЭ».

Ранее россиянка Юлия Ефимова также выиграла золото, преодолев дистанцию 200 метров брассом.

У России 24 медали на чемпионате мира в Кванджу. Команда занимает второе место в общем зачете, уступая Китаю.

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