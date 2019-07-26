Россиянин Чупков взял золото ЧМ с мировым рекордом
Пловец Антон Чупков одержал победу на дистанции в 200 метров брассом.
© Фото: Andrea Masini, Deepbluemedia, Globallookpress
Российский пловец Антон Чупков выиграл золотую медаль чемпионата мира-2019, который проходит в корейском Кванжу, установив при этом мировой рекорд. Он показал результат в 2 минуты 06,12 секунд.
Серебро досталось Мэттью Уилсону из Австралии, а бронза - Иппэйю Ватанабе, который представлял Японию, пишет «СЭ».
Ранее россиянка Юлия Ефимова также выиграла золото, преодолев дистанцию 200 метров брассом.
У России 24 медали на чемпионате мира в Кванджу. Команда занимает второе место в общем зачете, уступая Китаю.