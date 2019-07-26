ОКР получил приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

Международный олимпийский комитет направил ОКР официальное приглашение, которое подписано главой МОК Томасом Бахом, участвовать в Олимпийских играх в японском Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

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Таким образом, Олимпийский комитет России, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, получил возможность сформировать полноценную российскую команду, которая выступит на Играх под своим флагом и без каких-либо ограничений и дополнительных условий.

В том числе это касается и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. Число российских легкоатлетов, которые имеют такой допуск на сегодня, уже превысило 120 человек и их количество еще может возрасти.