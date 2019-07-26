Золотой заплыв Ефимовой: россиянка выиграла ЧМ на дистанции 200 м брассом

На проходящем в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта Юлия Ефимова принесла России первое золото.

Россиянка первой преодолела дистанцию 200 метров брассом. Юлия сильно оторвалась от соперниц и уверенно пришла к финишу с результатом 2 минуты 20,17 секунд. Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира.

Второе место досталось представительнице ЮАР Татьяне Шенмакер, показавшей результат 2 минуты 35 секунд. Канадка Сидни Пикрем доплыла до финала за 2 минуты 73 секунды и получила бронзовую медаль.

Стоит отметить, что основную конкурентку Ефимовой Лилли Кинг дисквалифицировали с этого заплыва.

На дистанции 100 метров брассом Ефимова показала второй результат.

По количеству медалей лидирует китайская сборная, у которой 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. Россияне расположились на второй строчке (10-8-4), американцы - на третьей (7-8-9).