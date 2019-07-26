В Подмосковье пройдет Кубок Александра Овечкина

На ледовых аренах в Мытищах и Красногорске с 11 по 17 августа пройдет хоккейный кубок Александра Овечкина. Об этом сообщил сам нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Washington Capitals.

Спортсмен записал видеообращение, в котором пригласил всех желающих на игры.

«В Подмосковье во второй раз пройдет кубок Александра Овечкина, это соревнования для парней, которые любят хоккей, живут хоккеем и мечтают стать чемпионами», - цитирует хоккеиста «З60».

Овечкин отметил высокий уровень организации на арене им. Владимира Петрова. По его словам, все готово к первым играм. Спортсмен заявил, что лично проверил боевой настрой игроков и их физическую форму.

«Будущее российского хоккея начинается здесь», — добавил звезда НХЛ.

Второй Кубок Александра Овечкина пройдет с 11 по 17 августа. Часть игр состоится в подмосковных Мытищах, а финальная встреча и гала-матч пройдет в Красногорске.