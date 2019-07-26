У голландской бегуньи нашли 50 килограммов наркотиков

Легкоатлетка из Голландии Мадия Гафур была задержана немецкими полицейскими недалеко от границы Нидерландов и Германии. В результате обычной проверки в машине спортсменки нашли около 50 килограммов наркотиков.

Полиция обнаружила метамфетамин и экстази на общую сумму порядка 2 миллионов евро. Сейчас 26-летняя бегунья находится под стражей, передает Sport1.

Мадия Гафур выступала в составе сборной Нидерландов на Олимпийских играх 2016 года. Она приняла участие в забеге на 400 метров.