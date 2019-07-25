Болельщики начали сбор средств для семьи боксера Дадашева

Поклонники скончавшегося в США российского боксера Максима Дадашева организовали сбор средств для семьи спортсмена на краудфандинговой платформе GoFundMe. Болельщики планируют собрать 20 тысяч долларов.

На данный момент на сайт перечислено уже 4415 долларов.

Ранее Федерация бокса России заявила, что будет поддерживать финансово семью спортсмена после его смерти. Кроме того, организация начала расследование обстоятельств гибели боксера.

Максим Дадашев скончался в США 23 июля. У спортсмена возник отек мозга от травм, полученных в результате боя с Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико. Дадашеву провели экстренную операцию, но врачи не смогли спасти его жизнь.