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Российская легкоатлетка впервые возглавила рейтинг IAAF

Валентина Пескова
03:39 25.07.2019
Мария Ласицкене набрала 1433 балла и оказалась на первом месте рейтинга международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Российская легкоатлетка впервые возглавила рейтинг IAAF
© Фото: Vegard Wivestad GrÂ�Tt ZUMAPRESS.com Globallookpress

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала первой спортсменкой из России, которая оказалась на вершине рейтинга сильнейших спортсменов мира, составленного Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Мария Ласицкене 24 июля победила на чемпионате России в Чебоксарах. Сейчас в ее активе - 1433 балла. На втором месте рейтинга расположилась бегунья на 3000 м с препятствиями из Кении Беатрис Чепкоеч - у нее 1426 баллов. Третья строчка досталась голландке Сифан Хассан, специализирующейся на беге на 1500 м и 5000 м (1424 балла).

26-летняя российская прыгунья выиграла все пять этапов «Бриллиантовой лиги» текущего сезона. На протяжении 29 недель Ласицкене беспрерывно возглавляет мировой рейтинг в прыжках в высоту. Ее личный рекорд составляет 2,06 м.

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