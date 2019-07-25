Российская легкоатлетка впервые возглавила рейтинг IAAF

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала первой спортсменкой из России, которая оказалась на вершине рейтинга сильнейших спортсменов мира, составленного Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Мария Ласицкене 24 июля победила на чемпионате России в Чебоксарах. Сейчас в ее активе - 1433 балла. На втором месте рейтинга расположилась бегунья на 3000 м с препятствиями из Кении Беатрис Чепкоеч - у нее 1426 баллов. Третья строчка досталась голландке Сифан Хассан, специализирующейся на беге на 1500 м и 5000 м (1424 балла).

26-летняя российская прыгунья выиграла все пять этапов «Бриллиантовой лиги» текущего сезона. На протяжении 29 недель Ласицкене беспрерывно возглавляет мировой рейтинг в прыжках в высоту. Ее личный рекорд составляет 2,06 м.