Дадашев во время своего последнего боя перенес инсульт

Боксер Максим Дадашев во время боя с Субриэлем Матиасом пережил инсульт. Такое заключение сделал врач, оперировавший его после поединка.

«Он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался», - говорится в опубликованном в Instagram-аккаунте спортсмена материале.

Максим Дадашев умер в больнице 23 июля. Его туда доставили после боя с Субриэлем Матиасом. Бой остановил тренер Дадашева, когда 28-летний спортсмен начал пропускать слишком много ударов. В бою с Матиасом Дадашев впервые проиграл. За свою спортивную карьеру он одержал победу в 13 поединках, 11 из них завершились нокаутом.