«Лети высоко, великий воин»: соперник Дадашева прокомментировал его смерть

Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас отказался от гонорара, который ему причитается после победы над россиянином Максимом Дадашевым, скончавшимся от травм, полученных на ринге.

За бой, который для российского спортсмена закончился трагически, Субриэль получил чек в 75 тысяч евро, однако пуэрториканец сказал, что ему не нужны призовые. Комментируя гибель российского спортсмена, Матиас сказал, что сожалеет, что этот поединок стал последним для россиянина.

«Лети высоко, великий воин. Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя. Покойся с миром, Максим Дадашев», - рассказал боксер в интервью The NBC News.

Бой Дадашева с Матиасом проходил в Оксон Хилл в США в ночь с 19 на 20 июля. В 11-м раунде россиянин пропустил много тяжелых ударов, однако не сдавался, пока команда спортсмена не остановила поединок.

В раздевалке спортсмен потерял сознание и был госпитализирован. Чтобы снять отек головного мозга, ему сделали трепанацию черепа, а затем ввели в состояние искусственной комы.

Во вторник, 23 июля, Дадашев скончался на больничной койке, так и не очнувшись. Боксеру было 28 лет. За свою спортивную карьеру он выиграл 13 поединков, в том числе 11 - нокаутом. Это поражение стало для Дадашева первым и последним на профессиональном ринге.