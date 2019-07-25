Главную соперницу пловчихи Ефимовой по ЧМ дисквалифицировали

Основную конкурентку российской пловчихи Юлии Ефимовой дисквалифицировали с заплыва чемпионата мира на 200 метров брассом.

Спортсменку сняли с соревнований за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 м брассом в предварительном заплыве, который состоялся в рамках чемпионата мира по водным видам спорта, пишет «СЭ».

Апелляционное жюри Международной федерации плавания протест сборной США на дисквалификацию Кинг не удовлетворило, об этом пишет портал 7news.

В этом году международное первенство проходит в корейском городе Кванджу.

Ранее россиянка Юлия Ефимова уступила американке Лилли Кинг, завоевав серебро на дистанции 100 метров брассом среди девушек.