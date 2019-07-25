Теннисистка Кузнецова не сможет выступить на турнире в США из-за проблем с визой

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не будет выступать в Вашингтоне на турнире, действующей победительницей которого она является. Причиной этому послужили проблемы с оформлением визы США.

«Друзья, ситуация с американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение!» - написала Кузнецова в своем Instagram.

Речь идет о турнире в Вашингтоне, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов. Он пройдет с 29 июля по четвертое августа. Кузнецова становилась победительницей турнира дважды - в 2014 и 2018 годах.