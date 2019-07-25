СМИ: российская бегунья погибла при крушении вертолета в Италии

В Италии потерпел крушение вертолет Robinson R66 с россиянами на борту. Он упал в море у острова Горгона.

В результате происшествия было обнаружено тело девушки. Ей оказалась 28-летняя участница забегов на марафонские дистанции Екатерина Карнихина, передает Il Tirreno.

На борту также находился 37-летний Максим Сычев. Он управлял вертолетом. Сычева считают пропавшим без вести.