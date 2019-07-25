Forbes назвал Нурмагомедова самой успешной молодой знаменитостью

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал лидером рейтинга самых успешных российских знаменитостей в возрасте до 40 лет.

Состояние 30-летнего спортсмена составляет $11,5 миллиона. Имя Нурмухометова упоминалось в прессе свыше 73 тысяч раз, а в социальных сетях - более 1,5 миллиона раз.

На втором месте рейтинга находится телеведущая Ольга Бузова, тройку лидеров замкнул хоккеист Александр Овечкин. Рейтинг был составлен российской версией журнала Forbes.

В этом году методика составления списка существенно изменилась. Раньше при подсчетах уделялось больше внимания доходам, теперь же учитывается востребованность и упоминаемость. Также введенный в этом году возрастной ценз «выбросил» из списка многих его постоянных участников - Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова и других. Таким образом, состав рейтинга обновился более чем наполовину.

В прошлом году список самых успешных знаменитостей России возглавил хоккеист Александр Овечкин. Второе и третье место заняли музыканты Сергей Шнуров и Филипп Киркоров.