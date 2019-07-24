Синдзо Абэ получил подарок от Загитовой

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял в своей резиденции российскую фигуристку Алину Загитову. Спортсменка подарила японскому лидеру плюшевую собаку породы акита-ину.

Абэ поздравил Загитову с успехами в фигурном катании. Он отметил, что ему приятно смотреть, как растет Масару - собака породы акита-ину, которую фигуристке два года назад подарили власти японской префектуры Акита.

© Масахиро Кавада, mainichi.jp

Также Абэ пригласил Загитову посетить вместе с собакой Акиту.

«Жители префектуры с нетерпением ждут, когда вы вместе с Масару сможете приехать на историческую родину», - цитирует ТАСС Абэ.

Спортсменка поблагодарила премьера за приглашение, но попросила помочь в организации перевозки Масару не в багаже, а в салоне самолета, потому что собака плохо переносит перелеты. Абэ пообещал поговорить на этот счет с коллегами.

© Масахиро Кавада, mainichi.jp

После этого Загитова подарила Абэ плюшевую копию своей собаки. Премьер пошутил, добавил, что «это ему вместо Масару».