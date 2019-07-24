Мальчику было не с кем играть в футбол на пляже, но тут появился Месси

На карибском острове Антигуа 11-летний Маккензи О’Нил хотел сыграть футбол на пляже, однако ему никто не мог составить компанию.

Какое-то время мальчик пинал мяч в одиночестве, а когда уже собрался уходить, к нему подбежал другой ребенок, который был не против присоединиться.

Позже выяснилось, что это был сын капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Футболист пришел забрать своего ребенка, однако, увидев, что Маккензи является его поклонником, предложил провести матч и сам принял в нем участие.

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Во время игры у мальчика также была возможность пообщаться с Месси. Как передает его слова Mirror, аргентинский футболист совершенно не страдает звездной болезнью. Напротив, он был крайне радушен и дружелюбен.