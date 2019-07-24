«Не бойтесь проиграть»: Уткин отреагировал на смерть Дадашева после боя

Российские спортивные специалисты комментируют известие о смерти 28-летнего боксера Максима Дадашева в США, получившего травмы во время боя на ринге. Спортивный комментатор Василий Уткин опубликовал в своем Instagram фрагмент видеозаписи боя Дадашева и пуэрториканца Сабриэля Матиаса, в котором тренер Максима уговаривает его остановить бой. Василий Уткин призвал не ставить лайки под этим постом.

«Я остановлю бой. Пожалуйста, Максим! Пожалуйста». Максим Дадашев умер от отека мозга в больнице. Это последнее, что он услышал в жизни. Не бойтесь проиграть. Не лайкайте это. Пожалуйста», - написал Уткин.

Максим Дадашев скончался в США 23 июля. Спортсмен получил отек мозга в результате боя с Субриэлем Матиасом из Пуэрто-Рико. Дадашеву была сделана экстренная операция, врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти боксера. Посольство России в Вашингтоне выразило готовность помочь в доставке тела Максима Дадашева на родину. Федерация бокса России начала расследование обстоятельств смерти спортсмена.