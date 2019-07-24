«Он уже был в реанимации»: партнер Дадашева по сборной рассказал о проблемах со здоровьем боксера

Бывший чемпион Absolute Championship Berkut (ACB) в тяжелом весе Денис Гольцов, который был в одной сборной со скончавшимся в США российским боксером Максимом Дадашевым, рассказал, каким был его друг и коллега.

Гольцов вспоминает о Дадашеве, как об очень веселом человеке: «любил посмеяться, вечно на позитиве». Но на ринге боксер проявлял характер, всегда был замотивирован и не допускал компромиссов.

После победного чемпионата России в 2007 году у Дадашева был перерыв в спортивной карьере, на который наложились еще и проблемы со здоровьем.

«Возникли проблемы со здоровьем, с головой. В один момент он потерял сознание и оказался в реанимации. Но его откачали, все нормально. Только пропускать удары было нельзя уже. Об этом знали только близкие. Поэтому он отошел от бокса и начал работать», - цитирует Гольцова Sports.ru.

Затем жизненные обстоятельства, вспоминает Гольцов, вынудили Дадашева перебраться в США. Вскоре к нему из Санкт-Петербурга переехала жена. У пары родился ребенок.

«Надо было зарабатывать, а что он лучше всего умел? Боксировать. Начал тренироваться и выступать. Думали, что со здоровьем уже все нормально, и он полностью восстановился», - говорит Денис Гольцов.

По словам товарища Дадашева, получая новости о его состоянии из больницы, он был уверен, что Максим восстановится. Но чуда не произошло.

28-летний Максим Дадашев скончался в США 23 июля после того, как у него произошел отек мозга после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Спортмену была сделана экстренная операция, врачи боролись за его жизнь, но оказались бессильны. Посольство России в Вашингтоне выразило готовность помочь в доставке тела боксера на родину. А Федерация бокса России начала расследование обстоятельств смерти спортсмена.