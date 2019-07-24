Трое против ста: футболисты «Тоттенхэма» сыграли с командой детей

Трое игроков английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» - полузащитники Эрик Ламела и Деле Алли и нападающий Гарри Кейн - провели матч, в котором сыграли против команды из ста детей.

Видео встречи опубликовали на официальной странице команды в Twitter. На кадрах видно, что первыми счет открыли дети. Однако встреча завершилась вничью – со счетом 1:1.

Игра проходила в Шанхае.

Отметим, что в сезоне 2018/2019 «Тоттенхэм Хотспур» расположился на четвертой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги.