До конца недели тело Дадашева должны доставить в Россию

Тело российского боксера Максима Дадашева, который скончался после боя в США, доставят в Россию в течение трех-пяти дней. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Напомним, бой между Субриэлем Матиасом и Максимом Дадашевым прошел 19 июля в США. Пуэрториканец одержал победу в поединке. Россиянин после соревнований почувствовал себя плохо, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже ему провели операцию в связи с отеком головного мозга.

О смерти Максима Дадашева сообщили 23 июля.