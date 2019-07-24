«Сердце льва»: украинский боксер прокомментировал смерть Дадашева

Украинский чемпион Василий Ломаченко отреагировал на смерть российского боксера Максима Дадашева.

«Я спаринговал с Максом не один раз, у него сердце льва! Таким его я буду помнить всегда!», - написал Ломаченко на своей странице в Instagram.

© lomachenkovasiliy, Instagram

19 июля в США состоялся бой между пуэрториканцем Субриэлем Матиасом и Максимом Дадашевым. Спортсмен из Пуэрто-Рико одержал победу в поединке. Максим же после боя почувствовал себя плохо, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже его прооперировали в связи с отеком мозга.

О смерти Дадашева стало известно 23 июля.