«Сердце льва»: украинский боксер прокомментировал смерть Дадашева
О смерти российского боксера Максима Дадашева стало известно 23 июля.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Marcel Thomas, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Украинский чемпион Василий Ломаченко отреагировал на смерть российского боксера Максима Дадашева.
«Я спаринговал с Максом не один раз, у него сердце льва! Таким его я буду помнить всегда!», - написал Ломаченко на своей странице в Instagram.
19 июля в США состоялся бой между пуэрториканцем Субриэлем Матиасом и Максимом Дадашевым. Спортсмен из Пуэрто-Рико одержал победу в поединке. Максим же после боя почувствовал себя плохо, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже его прооперировали в связи с отеком мозга.
О смерти Дадашева стало известно 23 июля.