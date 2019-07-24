Из переработанных металлов: в Японии показали медали Олимпиады-2020

Олимпийские игры в Японии начнутся ровно через год. Сегодня оргкомитет Игр опубликовал изображения медалей, которые получат победители соревнований.

Граждане страны не только выбирали дизайн медалей, но и принимали участие в их изготовлении. В Японии два года собирали старые электронные устройства, чтобы сделать медали из переработанных металлов. Всего изготовлено порядка 5 тысяч медалей.

На каждой медали изображены олимпийские кольца, символ Игр в Токио, а также греческая богиня победы Ника и стадион Панатинаикос, где в 1896 году провели первую в современной истории Олимпиаду.

Все медали имеют один диаметр - 85 миллиметров. Вес золотой награды - около 556 граммов, серебряной - 550 граммов, бронзовой - 450 граммов.

К вершине каждой из них прикреплены ленты со специальными полосами. С их помощью слабовидящие люди смогут определить достоинство награды.