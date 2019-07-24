«Я болен боксом»: Усик посвятил стихотворение погибшему боксеру Дадашеву
Спортсмен скончался в Соединенных Штатах 23 июля.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик посвятил пост на своей странице в Instagram погибшему Максиму Дадашеву. Спортсмен опубликовал фотографию боксера и подписал ее стихотворением. Он также выразил соболезнования близким Дадашева.
28-летний Максим Дадашев умер после поединка с Субриэлем Матиасом. Бой остановил тренер спортсмена, когда тот стал пропускать много ударов. Боксера госпитализировали в американскую клинику с отеком мозга 20 июля. Через три дня он умер. Федерация бокса России начала расследование обстоятельств смерти спортсмена.
За свою профессиональную карьеру Дадашев одержал 13 побед. Поражение в бое с Матиасом стало для спортсмена первым.