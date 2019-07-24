«Не надо винить бокс»: Валуев отреагировал на смерть боксера Дадашева

Экс-боксер и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал внезапную смерть коллеги Максима Дадашева после поединка с Субриэлем Матиасом. 28-летнего боксера доставили в больницу с отеком мозга 20 июля, а через три дня он скончался в американской клинике.

«Жаль парня. Не вернешь. Смерть подстерегает в самом неожиданном месте. И не надо здесь винить бокс. Земля пухом, мир и память!» - написал Валуев в своем Instagram.

Бой с Матиасом остановил тренер Дадашева Бадди Мак-Герт. Он заметил, что боксер пропускает все больше ударов. Это поражение стало первым в карьере спортсмена, до этого он одержал 13 побед.

В Федерации бокса России также отреагировали на трагедию, заявив о проведении собственного расследования смерти российского спортсмена.