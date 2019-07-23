Назван самый дорогой спортивный клуб мира

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. На первом месте расположилась команда «Даллас Ковбойс», выступающая в американском футболе. Ее стоимость оценивается в рекордные пять миллиардов долларов.

Второе место досталось бейсбольной команде «Нью-Йорк Янкис» (4,6 миллиарда долларов). За ним с небольшим отставанием расположился испанский футбольный клуб «Реал» (4,24 миллиарда долларов).

В пятерку лучших также вошли испанский футбольный клуб «Барселона» (4,04 миллиарда долларов) и американская бейсбольная команда «Нью-Йорк Никс» (4 миллиарда долларов).