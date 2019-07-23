Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании в 2009 году, которое якобы произошло в одном из отелей Лас-Вегаса.

Как сообщает AP, прокурор округа Кларк (Лас-Вегас) Стив Волфсон ознакомился с материалами нового полицейского расследования и пришел к выводу, что обвинения Кэтрин Майорги не доказуемы вне всяких разумных сомнений. Поэтому обвинение не может быть предъявлено, заключил он.

Американка Кэтрин Майорги обвинила португальского футболиста Криштиану Рональду в изнасиловании 10 лет назад в Лас-Вегасе. Она рассказала, что звезда футбола заплатил ей за молчание в 2010 году 375 тысяч долларов.

В августе 2018 года полиция вновь расследовала преступление по требованию Майорги. По словам адвоката потерпевшей, девушка была вдохновлена на возобновление дела из-за набравшего популярность движения #Metoo.

Сам Криштиану Роналду связь в Лас-Вегасе между ними не отрицал, но, по его словам, произошедшее было заранее согласованным.