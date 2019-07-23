Чудинов защитил титул континентального чемпиона WBA на Красной площади

Экс-чемпион мира по боксу россиянин Федор Чудинов отстоял титул континентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг.

Победу над аргентинцем Эсекьелем Освальдо Мадерной Федор праздновал на Красной площади, где и состоялся поединок двух спортсменов в рамках Международного дня бокса. Бой между соперниками завершился в десятом раунде техническим нокаутом.

В беседе со «Звездой» Федор Чудинов рассказал, что его соперник был отлично готов к бою.

«Он был готов, он был настроен именно на меня. Не на "рубку", а на то, что я буду прессинговать, бить, а он будет бить в ответ. Ведь вопреки всеобщему убеждению, бокс - это искусство самообороны. То есть защита - это 70% победы. То есть сегодня, если бы я не защищался, я мог бы проиграть. Я выигрывал моментами, и потихонечку подламывал», - рассказал спортсмен.

По словам Федора то, что бой проходил именно на Красной площади, - это в первую очередь большая ответственность.

«Дома проигрывать нельзя, но когда выигрываешь - после уже идет огромный приток эйфории. Потому что это - на Красной площади, и это - победа», - заключил боксер.

Боксер занимает третье место в рейтинге WBA и шестое в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).

У 32-летнего Мадерны - 26 побед (16 нокаутом). В бою на Красной площади вчера он потерпел шестое поражение.