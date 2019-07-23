Федерация бокса России начала расследование обстоятельств смерти Дадашева

В Федерации бокса России приступили к расследованию обстоятельств, приведших к смерти 28-летнего российского боксера Максима Дадашева, который в ночь на 20 июля провел свой последний бой в США. Напомним, в ходе поединка с боксером из Пуэрто-Рико Субриэлем Матиасом Дадашев получил серьезные травмы. Спортсмену потребовалась госпитализация, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

«Мы сегодня потеряли Максима Дадашева, нашего воспитанника. Мы будем полностью поддерживать его семью, в том числе финансово. Мы доведем до конца расследование по обстоятельствам вокруг этого боя, надо узнать правду, что произошло», - заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

По словам руководителя Федерации, подобная ситуация может произойти в любом виде спорта. Однако в данном случае, объясняет Кремлев, вмешался человеческий фактор, произошло какое-то нарушение.

Боксер Максим Дадашев скончался 23 июля, в США. Его поражение в бое с Матиасом стало для него первым и последним на профессиональном ринге. Ранее боксер выиграл 13 поединков, в том числе 11 нокаутом. В посольстве России в США выразили готовность помочь доставить тело россиянина на родину.