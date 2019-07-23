Посольство РФ поможет доставить тело боксера Дадашева на родину

Посольство РФ в США выразило соболезнования родным и близким боксера Максима Дадашева, который скончался в американской больнице после травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. В дипмиссии заявили о готовности помочь в доставке тела россиянина на родину.

«Посольство России в США готово оказать необходимое содействие в его репатриации в Россию», - сообщается на странице ведомства в Facebook.

Встреча Дадашева с Матиасом состоялась в Оксон Хилл в США в ночь с 19 на 20 июля. Пуэрториканец имел преимущество в поединке, однако россиянин не собирался сдаваться. В 11-м раунде Дадашев пропустил много тяжелых ударов, после чего бой был остановлен.

Вскоре спортсмен потерял сознание и был госпитализирован с отеком головного мозга. В реанимации ему сделали трепанацию черепа, а затем ввели в состояние искусственной комы.

Во вторник, 23 июля Дадашев скончался в возрасте 28 лет. Это поражение стало для него первым и последним на профессиональном ринге. Ранее боксер выиграл 13 поединков, в том числе 11 нокаутом.