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«Суровая правда нашего вида спорта»: Лебедев о смерти боксера Дадашева

Андрей Аркадьев
19:59 23.07.2019
Боксер Максим Дадашев умер в больнице от травм, полученных в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: dadashev__m Instagram

Российский боксер в первом тяжелом весе Денис Лебедев выразил соболезнования родным и близким Максима Дадашева, скончавшегося в результате телесных повреждений во время официального поединка. Он отметил, что подобный исход может настигнуть любого спортсмена, выходящего на ринг.

«Каждый боксер, выходят в ринг, может закончить как Дадашев. И это суровая правда нашего вида спорта», - добавил Лебедев.

Спортсмен рассказал, что когда отец отдавал его в бокс, он неоднократно указывал на необходимость регулярных тренировок. По словам Лебедева, его родитель до сих пор говорит ему, что любой поединок может закончиться летальным исходом, поэтому профессиональным спортсменам надо постоянно поддерживать форму.

Боксер также указал на ударную технику латиноамериканских боксеров и жесткий стиль ведения боя. Лебедев рассказал, что латиноамериканцы выходят на ринг, «как в последний раз».

«Мексиканский, латиноамериканский стиль бокса - это мясорубка в прямом смысле слова», - сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Максим Дадашев скончался 23 июля, получив тяжелые травмы поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Он умер в американском госпитале, не приходя в сознание. Бой проходил 20 июля в Оксон Хилл в США. Россиянин пропустил много ударов в 11-м раунде, бой был остановлен командой спортсмена. Дадашева вынесли с ринга на носилках.

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