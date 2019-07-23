В Японии представили талисманов Олимпиады-2020

В Японии презентовали талисманов летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио. В этот раз символами спортивных соревнований стали роботы. Видеоролик опубликовали на официальной странице Игр на YouTube.

В аккаунте Олимпиады-2020 в Twitter сообщается, что роботы получили имена Мирайтова и Сомэйти, выбрали их школьники путем голосования.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, а Паралимпийские – с 25 августа по 6 сентября.