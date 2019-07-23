Семье скончавшегося после боя боксера Дадашева окажут материальную помощь
Федерация бокса России окажет материальную помощь семье погибшего российского боксера Максима Дадашева, сообщил «Звезде» генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
Спортсмен скончался 23 июля, получив тяжелые телесные повреждения после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в Оксон Хилл в США. Дадашев умер в американском госпитале, не приходя в сознание в возрасте 28 лет.
Кремлев рассказал, что правоохранительные органы проведут расследование на предмет возможных нарушений, которые могли быть допущены в ходе соревнований.
Напомним, поединок был остановлен командой Дадашева после одиннадцатого раунда. Спортсмен покинул зал на носилках, после чего был доставлен в больницу с отеком мозга. В госпитале россиянин перенес трепанацию черепа и дальше находился в коме.
Максим Дадашев был призером чемпионатов России и мастером спорта международного класса. За свою профессиональную карьеру он провел 14 боев, одержав победу в 13.