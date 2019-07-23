Российский боксер Дадашев скончался после поединка с пуэрториканцем Матиасом

Российский боксер Максим Дадашев, получивший отек мозга после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, скончался во вторник, 23 июля. Об этом сообщил «Звезде» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Отборочный поединок по версии IBF прошел несколькими днями ранее в Оксон Хилл (США). В 11-м раунде 28-летний россиянин пропустил много ударов, после чего судьи приняли решение остановить бой.

Дадашева оперативно госпитализировали. Чтобы снять отек мозга, спортсмену сделали трепанацию черепа и ввели в состояние медикаментозной комы. Врачи боролись за жизнь Дадашева, но спасти его не смогли.

Поражение, которое потерпел Дадашев, стало первым в его профессиональной карьере. Ранее боксер выиграл 13 поединков, в том числе 11 нокаутом.