Губернатор Ростовской области высказался о столкновении болельщиков «Спартака» с ОМОНом
Инцидент произошел 20 июля во время встречи «Ростов» - «Спартак», которая проходила на «Ростов Арене».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя инцидент, который произошел между болельщиками столичного «Спартака» и сотрудниками ОМОНа, отметил, что с фанатами обошлись тактично.
«Все было в пределах допустимой ситуации», - приводит слова руководителя региона агентство «1Рнд».
Кроме того, он подчеркнул, что один из болельщиков «Спартака» ударил секьюрити по лицу. Также Голубев отметил, что на стадионе действуют определенные правила поведения, которыми в день матча болельщики красно-белых пренебрегли.
Напомним, что матч между командами «Ростов» и «Спартак» состоялся 20 июля и завершился со счетом 2:2.