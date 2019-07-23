Губернатор Ростовской области высказался о столкновении болельщиков «Спартака» с ОМОНом

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя инцидент, который произошел между болельщиками столичного «Спартака» и сотрудниками ОМОНа, отметил, что с фанатами обошлись тактично.

«Все было в пределах допустимой ситуации», - приводит слова руководителя региона агентство «1Рнд».

Кроме того, он подчеркнул, что один из болельщиков «Спартака» ударил секьюрити по лицу. Также Голубев отметил, что на стадионе действуют определенные правила поведения, которыми в день матча болельщики красно-белых пренебрегли.

Напомним, что матч между командами «Ростов» и «Спартак» состоялся 20 июля и завершился со счетом 2:2.