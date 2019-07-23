Российский пловец Малютин выиграл бронзу чемпионата мира
Мартину Малютину удалось преодолеть дистанцию за 1.45,63 секунды.
© Фото: Joel Marklund, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Россиянин Мартин Малютин занял третье место в заплыве на 200 метров вольным стилем на чемпионате мира.
В этот раз соревнования проходят в южнокорейском городе Кванджу. Российскому пловцу удалось преодолеть дистанцию за 1.45,63 секунды.
Первым к финишу пришел латвийский пловец Данас Рапшис, однако он был дисквалифицирован, и золото перешло спортсмену, представляющему Китай, Сунь Яну, сообщает «Спорт-Экспресс».
Кроме того, серебро на дистанции 100 метров брассом среди девушек досталось россиянке Юлии Ефимовой.