«Следим за ситуацией»: ФК «Ростов» о столкновении с болельщиками «Спартака»

В футбольном клубе «Ростов» отметили, что обеспечение безопасности матча «Ростов» - «Спартак» происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России.

«Стюарды стадиона "Ростов Арена" вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения», - отметили в пресс-службе «Ростова».

Кроме того, в заявлении подчеркнули, что отдельные болельщики зажигали пиротехнику и конфликтовали с контролерами-распорядителями. Также в клубе отметили, что у болельщиков «Ростова» и «Спартака» хорошие отношения.

Напомним, что матч «Ростов» - «Спартак» прошел 20 июля на «Ростов-Арене», встреча завершилась со счетом 2:2.

Болельщиков столичного клуба долгое время не выпускали из подтрибунного помещения из-за нарушителей, которые во время игры использовали пиротехнику.