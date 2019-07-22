Футболист прыгнул с обрыва с маленькой дочерью и нарвался на критику

На футболиста Тома Брэди обрушился шквал критики, после того как спортсмен опубликовал в Сети ролик, на котором вместе со своей шестилетней дочерью прыгает с обрыва в воду. На кадрах видно, что ребенок настроен не слишком решительно, однако в итоге девочка все же прыгает за отцом.

«Если Виви и станет олимпийской чемпионкой, то точно не в синхронных прыжках в воду. Но папа всегда даст ей высший бал!», - подписал под видео в своем Instagram Брэдли.

Пользователи тут же принялись обсуждать происходящее.

«Он сумасшедший, мой отец так никогда бы не поступил со своим ребенком», - написал garyrossner.

«Действительно глупый ход… так счастлив, что ваш ребенок не пострадал. Вы не должны принимать жизнь как должное», - прокомментировала summergirlmi1117.

Отметим, что Том Брэдли играет в американский футбол и выступает за команду «Нью-Ингленд Пэтриотс» (США).