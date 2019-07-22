Был риск вылететь с трассы: триумфаторы ралли «Шелковый путь» рассказали о соревнованиях

Триумфаторы международного ралли-марафона «Шелковый путь» - экипажи российской команды «КАМАЗ-мастер» - считают, что некоторые этапы гонки были настолько живописные, что они рисковали вылететь с трассы, заглядевшись на красоты.

Маршрут автомарафона проходил по России, Монголии и Китаю. В сумме гонщики проехали порядка пяти тысяч километров.

Участникам приходилось сталкиваться с множеством сложностей: в пути они рвали колеса и теряли машины, преодолевая таежное бездорожье, степи и барханы пустыни Гоби, а часть скоростных отрезков проходила вдоль Великой Китайской стены.

Боролись гонщики за кубок в виде Белого тигра, который в итоге достался победителю в классе грузовиков Антону Шибалову. Гонщик на предпоследнем этапе обошел титулованный экипаж Андрея Каргинова.