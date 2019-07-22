Россиянка Ефимова вышла в финал чемпионата мира
Юлия Ефимова показала лучший результат на дистанции 100 метров брассом. Девушка преодолела расстояние за 1.05,56 секунды.
© Фото: Joel Marklund, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Обладательница трех медалей Олимпийских игр Юлия Ефимова вышла в финал чемпионата мира, показав лучший результат. Спортсменка преодолела дистанцию в 100 метров брассом за 1.05,56 секунды.
Финал с участием Ефимовой пройдет 23 июля и начнется в 15.45 по московскому времени, пишет «Спорт-Экспресс».
Чемпионат мира-2019 проходит в южно-корейском городе Кванджу.