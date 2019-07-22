«Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в квалификации Лиги Европы
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы прошла в швейцарском Ньоне.
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
Столичный «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет со швейцарским «Туном». Об этом клуб сообщил на своей странице в Twitter.
Первый матч состоится 8 августа, ответный пройдет 15 августа.
Напомним, что жеребьевка проходила в Ньоне. В турнирной таблице РФПЛ по итогам сезона 2018/2019 «Спартак» находится на пятой строчке.
Ранее стал известен соперник «Краснодара» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Команда встретится с португальским «Порту». Отметим, что «Краснодар» сыграет в Лиге Чемпионов впервые.