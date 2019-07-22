«Краснодар» встретится с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» встретится с португальским «Порту». Об этом клуб сообщил на своей странице в Twitter.

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Отметим, что в сезоне 2018/2019 «Краснодар» занял третье место в Российской премьер-лиге. А в Лиге чемпионов команда выступит впервые.

Первая встреча состоится в России 6 или 7 августа, ответная игра пройдет в Португалии 13 августа.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов прошла в швейцарском Ньоне.