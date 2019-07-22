В РПЛ проверят инцидент с фанатами «Спартака» и ОМОНом в Ростове

Российская Премьер-Лига (РПЛ) продолжит проверку инцидента с фанатами «Спартака» и ОМОНом в Ростове. Об этом сообщается на сайте Лиги.

«В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, связанными с инцидентом после матча 2-го тура РПЛ "Ростов" - "Спартак", проверка, проводимая Лигой, будет продолжена. По итогам разбирательства Премьер-Лига даст оценку случившемуся», - сказано в заявлении.

Столкновение между болельщиками московской команды и ОМОНом произошло 20 июля после матча второго тура чемпионата России «Ростов» - «Спартак», завершившегося вничью (2:2). Представители органов правопорядка применили дубинки.

Как уже сообщалось, фанатов «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения из-за нарушителей, которые во время игры использовали пиротехнику. В ФК «Спартак» предположили, что стычка между фанатами и сотрудниками ОМОНа произошла из-за возросшего в толпе напряжения.

В своем обращении «Спартак» возмутился действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».