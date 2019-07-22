Невероятный гол с пенальти забил 13-летний брейкдансер: видео

13-летний брейкдансер Джордж Уорбертон оригинально выполнил 11-метровый удар, играя в футбол. Видео трюка было опубликовано в одной из социальных сетей.

Уорбертон отправил мяч в ворота в прыжке с двумя переворотами. Правда, он допустил ошибку, совершив два касания, что недопустимо в профессиональном футболе.

Но эффектный гол забить удалось: подросток, который стоял на воротах, растерялся и не смог отбить этот удар.