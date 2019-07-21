Мэнни Пакьяо завоевал титул суперчемпиона мира по версии WBA

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо завоевал титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 66,68 кг.

Титульный бой состоялся на ринге в Лас-Вегасе. В 12-раундовом противостоянии Пакьяо одержал победу над прежним обладателем титула американцем Китом Турманом раздельным решением судей.

Филиппинский боец одержал третью победу подряд. Теперь в его активе 62 победы из которых 39 нокаутом, семь поражений и две ничьих. Кроме того, Мэнни Пакьяо остается единственным в мире боксером, который завоевал титулы в восьми различных весовых категориях.

Для американского визави Пакьяо это поражение стало первым в профессиональной карьере.

За проведенный бой филиппинский спортсмен получил гонорар в сумме 10 миллионов долларов, а американский - 2,5 миллиона долларов.