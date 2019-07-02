Наследие ЧМ-2018 задействуют во время Универсиады в Екатеринбурге

Объекты чемпионата мира по футболу 2018 года используют во время проведения Универсиады в Екатеринбурге. Всего же будет задействовано 28 различных сооружений, рассказал 2 июля министр спорта Павел Колобков.



«Екатеринбург представил действительно сильную заявку. Для проведения соревнований будут задействованы 28 объектов, при этом часть из них - наследие чемпионата мира по футболу - 2018», - цитирует Колобкова пресс-служба Министерства спорта РФ.

Он подчеркнул, что в Свердловской области уделяют большое внимание развитию спорта.

«Не сомневаюсь, Екатеринбург проведет Универсиаду на высшем уровне. И в очередной раз докажет, что сегодня для россиян спорт - норма жизни», - сказал министр.

Екатеринбург выбран местом для проведения летних студенческих игр 2023 года на исполкоме FISU. Чемпионат мира по футболу прошел в прошлом году в 11 городах России, одним из них стала столица Урала. Специально для этого мероприятия в городе реконструировали и модернизировали один из стадионов.